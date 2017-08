Feestje voor Smickel Inn op de Maasvlakte

"Dit doe ik al 25 jaar met mijn vrouw Els en ik wil ook met niemand anders in de zaak. We staan hier op het uiterste puntje van de Maasvlakte en we willen ook nergens anders heen", zegt jubilaris John Hofman van snackkiosk Smickel Inn.

In 1992 is het echtpaar begonnen met hun snackkar in de Spaanse Polder, enkele jaren later gingen ze ook met de kar naar de Maasvlakte. Sinds 2009 hebben ze daar een vaste plek.



"Je kijkt hier schitterend over de zee en je ziet zoveel boten langskomen", zegt Hofman. Op een scherm in de zaak is ook precies te zien welk schip het is dat voorbij komt. "Dat vindt iedereen geweldig, of je hier nou komt voor een patatje of om naar de boten te kijken."

"Kinderen die hier vroeger kwamen, hebben nu kinderen en die komen nu ook weer langs", vertelt Els Hofman verder. "Al zitten we hier op de Maasvlakte we hebben veel vaste bezoekers. Het kan zomaar helemaal vol staan."

Samen

"De oven is het hart van de zaak, Els heeft de", zegt John Hofman. "We blijven hier zo langs als we kunnen en dat is vast nog voor heel lang. Als iemand later ooit mijn zaak koopt, krijgt 'ie er mijn geheime recept voor de pindasaus bij. Die heb ik nog nooit gedeeld met iemand, hoeveel mensen er ook naar vragen."