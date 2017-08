Pastoor: 'We bleven maar proberen'

Sparta speelde zondagmiddag op Het Kasteel gelijk tegen PEC Zwolle. Volgens trainer Alex Pastoor zat er meer in. Maar hij kan zich toch neerleggen bij een puntendeling.

Pastoor vond dat er meer energie in het spel van Sparta zat dan vorige week tegen VVV-Venlo. "Dat vertaalde zich heel vaak in vrij behoorlijk voetbal en meer gevaarlijke momenten. Daar is het natuurlijk om te doen", zegt de trainer tegenover RTV Rijnmond.

Alle kanten op

"De wedstrijd kon zeker op het einde alle kanten op. Maar ik vond wel dat we een groot deel van de wedstrijd het overwicht hadden en alles probeerden om een goal te forceren. Wat ik, en dat heb ik net ook tegen de jongens gezegd, enorm waardeer, is dat ze bleven proberen om naar voren te passen en achter de verdediging te komen.

Er zit een onnoemelijke drive in en ik vind ook dat we hebben laten zien wat voor potentie er in dit team zit. Maar aan de andere kant kan het ook nog veel beter. De oorzaak is daarvan wel bekend. We hebben voor ons doen veel mutaties gehad in de voorbereiding. Dat blijft wel een ding."