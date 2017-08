Mühren over debuut: 'Alleen de winst ontbrak'

Robert Mühren kende zondag een droomdebuut voor Sparta. De aanvaller, die twee jaar op huurbasis overkwam van de Belgische club Zulte Waregem, maakte voor de Rotterdammers de 1-1 tegen PEC Zwolle. Na afloop van de wedstrijd werd hij tevens verkozen tot man van de wedstrijd.

"De winst ontbrak alleen, maar het doet een mens goed als je snel weet te scoren", reageert Mühren na zijn eerste optreden voor Sparta. "Het was zwaar, maar ik denk dat een gelijkspel terecht was. Ik moet nog wennen aan mijn medespelers. Dat gaat absoluut komen." Mühren speelde de wedstrijd tegen PEC Zwolle niet uit. "De batterij was leeg", aldus de doelpuntenmaker.

Mühren heeft deze week goede eerste indrukken opgedaan in Rotterdam-West: "Alles is goed geregeld. Veel jongens ken ik al van de jaren die ik in Nederland heb gevoetbald. We hebben een goede groep."