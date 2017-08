'Ja, ik ben wel eens gezonken ja!'

Na 42 jaar varen neemt kapitein Hans Mateboer afscheid van cruiseschip MS Rotterdam. Bijzonder dingen meegemaakt? 'Ja, ben wel eens gezonken', aldus Mateboer die snel lachend aanvult dat dit niet met de MS Rotterdam is geweest uiteraard.

Mateboer bedoelt hiermee een passagierschip dat in brand vloog midden op de Stille Oceaan. 'We moesten allemaal van boord, eerst de passagiers, toen de bemanning. Het was doodeng, midden in het donker. Aan de ene kant zag je het brandende schip in het donker, de andere kant helemaal niks', aldus Mateboer.

Dagje ouder

‘Vier nachten achter elkaar wakker blijven is zwaar en je wordt toch een dagje ouder’, aldus Mateboer. Reden voor hem om er nu mee te stoppen. Zondag voer Mateboer als kapitein voor de allerlaatste keer met ‘zijn’ schip de MS Rotterdam de Rotterdamse haven binnen.

‘Uiteraard ga ik dit missen en vooral dit schip. Het is echt zo prachtig om met een schip dat Rotterdam heet deze stad binnen te varen'. Mateboer refereert vooral aan elke binnenkomst die hij had met schepen in Rotterdam. 'Altijd, maar dan ook altijd staan ze te zwaaien hier langs de kant, hoe laat het ook is. Dat vind je nergens ter wereld, alleen hier!'.

Begin en einde

In totaal is Matenboer 65 keer Rotterdam binnen gevaren met een cruiseschip en is hij met de schepen de hele wereld over geweest. 'Hoe het begon? Met een klein vrachtscheepje in de Rijnhaven en nu met de MS Rotterdam eindig ik hier aan de kade, echt prachtig!'