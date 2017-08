FC Rijnmond over Excelsior-Feyenoord: 'Gelijkspel had gekund'

Luigi Bruins, Guyon Fernandez en Geert den Ouden (v.l.n.r.)

FC Rijnmond besteedde uiteraard veel aandacht aan de eerste Rotterdamse derby van het seizoen. In Kralingen was Feyenoord met 0-1 Excelsior de baas. "Als je de wedstrijd hebt gezien, mochten we aanspraak maken op een puntje", aldus Excelsior-speler Luigi Bruins over de Rotterdamse burenruzie.

Bart Nolles ontving naast Bruins ook Guyon Fernandez en Geert den Ouden aan de tafel van FC Rijnmond. Fernandez is nog clubloos, maar zijn zaakwaarnemer is bezig om hem bij een club onder te brengen. "De bedoeling is om een stap te maken. Het kan in het binnen- of buitenland. Het plaatje moet kloppen", aldus Fernandez. Verder werd het gelijkspel van Sparta tegen PEC Zwolle behandeld. En wat vinden Bruins en Fernandez eigenlijk van kunstgras?