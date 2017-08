Gudde over KNVB: 'Lastig, maar mooi'

Eric Gudde heeft lang moeten nadenken of hij open stond om directeur betaald voetbal van de KNVB te worden. "Toen John Jaakke en Toon Gerbrands belden, ging mijn interesse na één à twee gesprekken wel groeien. Het is een onwijs lastige klus, maar het zal ook een mooie uitdaging worden."

Op 4 september kiezen de betaald voetbalclubs een nieuwe Raad van Commissarissen van de KNVB. "Als die worden gekozen is het logisch dat ik algemeen directeur word. Daar ben ik heel vereerd mee", aldus Gudde, die binnenkort afscheid neemt als algemeen directeur van Feyenoord.

Toen Gudde een aantal maanden geleden zijn afscheid aankondigde in de Kuip kreeg hij meerdere functies aangeboden. "Ik had ook ergens anders interim functies kunnen bekleden of werken binnen allerlei RVC's. Heb vier, vijf weken echt getwijfeld. Wat is wijsheid? Maar uiteindelijk is 62 ook te jong om in deeltijd te werken."

Gudde spreekt die woorden uit in een restaurant waar hij na afloop van Excelsior-Feyenoord (0-1) met zijn hele gezin eet. Ook zijn oudste zoon Wouter, de commercieel directeur van Excelsior, zit aan tafel. Samen blikken ze maandag in Sportclub Rijnmond terug op de laatste keer Gudde tegen Gudde, op jarenlang besturen van twee Rotterdamse BVO's en vader en zoon kijken ook vooruit naar hun toekomst.