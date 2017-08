Dordt eert z'n beroemdste stadgenoten

In Dordrecht zijn zondag de Gebroeders de Witt herdacht. Johan en Cornelis de Witt werden precies 345 jaar geleden vermoord in Den Haag, waar jaarlijks de officiële herdenking plaatsvindt.

'Maar juist hier in Dordt, waar ze geboren zijn, herinnert alleen het standbeeld bij de Visbrug aan hen. Wij moeten veel meer doen om hen te eren, daarom heb ik deze officieuze herdenking opgezet', zegt Dordtenaar Ben Corino,

'Terecht', oordeelt historicus Kees Klok, 'want Johan de Witt was als raadspensionaris de belangrijkste bestuurder van de republiek. Hij liet een vloot bouwen, die ons ons als machtig handelsland bescherming gaf.'

Politieke moord

Zijn broer Cornelis voer met admiraal Michiel de Ruijter mee op de Tocht naar Chatham, waar de Engelse vloot vernietigd werd. De broers en hun vader Jacob, die burgemeester was, waren de beroemdste Dordtenaren aller tijden.

In het rampjaar 1672, toen de republiek werd aangevallen door alle omliggende landen, werden de broers door het Haagse 'oranjegepeupel' gelyncht. Een politieke moord waarin Willem III een rol werd toegedicht.

Vader des vaderlands

Hoewel de betrokkenheid van Oranje nooit bewezen is, laaiden de discussies over de band tussen de Oranjes en de stad van de broers de Witt weer op, door het plan voor het oprichten van een standbeeld voor Willem de Zwijger.

De grootvader van Willem III, vader des vaderlands, stuurde honderd jaar eerder (1572) zijn gezant naar Dordrecht, waar in het Hof de Eerste Vrije Statenvergadering gehouden werd. Zo begon de opstand tegen de Spanjaarden.

Beurtelings

'De discussie over dat standbeeld begrijp ik wel', zegt Corino, 'zeker als je bedenkt dat de Gebroeders de Witt voor Dordrecht veel meer betekend hebben en die tot nu toe zo weinig aandacht kregen.'

Corino heeft inmiddels contact met De Vrienden van De Witt, die jaarlijks de officiële herinnering in Den Haag organiseren: 'We zijn in overleg om het voortaan beurtelings in Den Haag en Dordt te doen.'