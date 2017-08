Er rijden weer treinen tussen Rotterdam en Den Haag

Foto: Thijs Kern

Na negen dagen is het treinverkeer tussen Rotterdam en Den Haag hervat. Ruim een week reden er geen treinen over het spoor, omdat ProRail bezig was om zo'n zesduizend dwarsliggers te vervangen. Dat zijn bielzen die de rails bij elkaar houden.

Ook werden de stations Moerwijk, Rijswijk en Laan van NOI (Nieuw Oost-Indië) onder handen genomen. Begin vorige week kampten reizigers met veel langere reistijden dan het kwartier tot halfuur waar ze volgens de Nederlandse Spoorwegen rekening mee moesten houden. Ook was de metro tussen Rotterdam en Den Haag propvol. Nadat NS extra bussen had ingezet en de RET extra metrostellen, namen de vertragingen en de ergernis af.