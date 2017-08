Buschauffeur vist fietsende Pool uit Heinenoordtunnel

Een buschauffeur van Connexion heeft zondag een fietsende Pool uit de Heinenoordtunnel op de A29 gehaald en de man een lift naar station Zuidplein in Rotterdam gegeven.

De fietser bleek een Poolse man te zijn die zijn navigatie volgde, maar even was vergeten dat hij op een fiets reed in plaats van in een auto. Bij Zuidplein wachtte de politie de Pool op en gaf hem een bekeuring.

Voor de buschauffeur was het een van zijn laatste wapenfeiten. Hij is vanaf nu met pensioen.