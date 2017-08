Makkelie fluit in play-offs Champions League

De Dordtse scheidsrechter Danny Makkelie heeft dinsdagavond de leiding over HNK Rijeka – Olympiakos Piraeus in de play-offronde van de Champions League. Barendrechter Mario Diks en Hessel Steegstra gaan mee als zijn assistenten.

Bas van Dongen is de vierde official, terwijl Kevin Blom en Jochem Kamphuis op de achterlijn staan als vijfde en zesde official. Tijdens het duel in Kroatië staat kwalificatie voor de Champions League op het spel. Olympiakos Piraeus won het thuisduel vorige week met 2-1.