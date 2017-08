Ouddorpse leerlingen jumpen het nieuwe schooljaar in

In de regio Rijnmond is de zomervakantie voorbij. Basisschool De Westhoek in Ouddorp laat leerlingen op een bijzondere manier binnenkomen op de eerste dag: via een trampoline.

Op veel plekken hangen spandoeken en posters om mensen erop te attenderen dat de scholen weer zijn begonnen. Rotterdam brengt de boodschap over met grote Nijntje-borden. In de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar gebeuren volgens Veilig Verkeer Nederland meer ongelukken. Dat komt bijvoorbeeld omdat brugklassers weinig ervaring hebben in het verkeer en de route naar school nog niet zo goed kennen. Ook speelt de smartphone een dubieuze rol.