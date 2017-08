Sam Larsson tekent voor vier jaar bij Feyenoord

Sam Larsson heeft definitief zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract bij Feyenoord. De aanvaller komt over van sc Heerenveen. Larsson werd maandagochtend al gespot in De Kuip en op de foto gezet door het Twitter account @feytraining.

De 24-jarige vleugelaanvaller doorstond maandag met succes de medische keuring en gaat spelen met rugnummer elf. Technisch directeur Martin van Geel zegt op de clubwebsite het volgende over de nieuwe aanwinst: "Sam is een welkome versterking, die onze selectie compleet maakt. Met zijn komst zijn nu alle posities dubbel bezet binnen onze spelersgroep. Sam heeft specifieke kwaliteiten en is daardoor van toegevoegde waarde voor onze selectie. Hij is een ander type buitenspeler dan de buitenspelers die we al hadden. Dat biedt onze hoofdtrainer extra mogelijkheden."

Vrijdag werd al bekend dat Feyenoord en SC Heerenveen een akkoord hadden bereikt over de komst van de vleugelaanvaller.