Familie Gudde en droomdebuut Robert Mühren in SC Rijnmond

Eric Gudde

In ons sportmagazine SC Rijnmond zie je maandagmiddag weer tal van mooie sportverhalen uit de regio Rijnmond. Zo gingen we met Wouter en Eric Gudde mee naar een restaurant in Rhoon na afloop van de derby tussen hun clubs.

Ook hebben we veel aandacht voor Sparta, dat mede dankzij debutant Robert Mühren een punt over hield aan de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Wat vinden de diverse Sparta-kenners van zijn komst, en die van Sander Fischer. Verder gingen we langs bij Excelsior Maassluis voor Rashid Browne. Voorheen een groot talent in de jeugd Sparta Rotterdam, nu terug in Nederland na een avontuur in Roemenië. We hebben vreugdebeelden bij cricketkampioen Excelsior '20 en mooi materiaal bij de Joost Luiten Classic.