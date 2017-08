Rotterdams verkeer online te volgen

Met een druk op de knop heeft de Rotterdamse wethouder Langenberg maandagochtend de beelden van 24 verkeerscamera's online gezet.

Daarmee is het verkeer in Rotterdam voortaan live te volgen. De camera's hangen onder meer op de Coolsingel, bij de Erasmusbrug en op het Oostplein.

Rotterdam is de enige stad in Nederland waar je via je computer of mobieltje kunt zien of het verkeer lekker doorstroomt.

Chauffeurs hoeven niet bang te zijn voor hun privacy. Op de camerabeelden zijn geen kentekens te zien. Ook worden de beelden niet bewaard.

De streams van de beelden kunnen any timestopgezet worden, als de gemeente of de veiligheidsdiensten dat nodig vinden.