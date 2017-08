Politie arresteert Rotterdammer voor Maastrichtse moordzaak

De politie heeft een Rotterdammer opgepakt als verdachte in een Maastrichtse moordzaak. Het gaat om de dood van een 22-jarige man op de Bosscherweg in de Limburgse hoofdstad.

Hij werd afgelopen woensdag in zijn huis beschoten en daar zwaargewond gevonden. Het slachtoffer overleed even later in het huis.

De verdachte Rotterdammer (24) is in zijn eigen woonplaats gearresteerd. Dat gebeurde vrijdag.

Meer informatie wil de politie niet geven. De verdachte wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.