Larsson: 'Ben klaar om te knokken voor mijn plek'

Sam Larsson

Sam Larsson verwacht nog wat aanpassingstijd nodig te hebben bij Feyenoord, maar rekent erop dat hij de zoveelste Zweed wordt die slaagt in Rotterdam Zuid. "Het wordt een pittige concurentiestrijd, maar dat is logisch en noodzakelijk als je naar een club in de Champions League gaat," zegt hij na zijn presentatie in De Kuip.

"Er is een mooie historie voor Zweedse spelers hier bij Feyenoord," weet Larsson. "Ik hoop dat ik die traditie kan voortzetten. Ik heb goed contact met John Guidetti, hij had mooie dingen over deze club te zeggen. Maar dat geldt voor iedereen die hier gespeeld heeft." Strijd om een plek in de basis

Met de uitstekende seizoensstart van Jean-Paul Boëtius en de grote zomeraankoop Steven Berghuis heeft Feyenoord al goede zaken gedaan op de flanken. Nu komt ook Larsson erbij en een basisplaats is dus niet vanzelfsprekend. Hij vindt die concurrentie alleen maar goed. "Dit gaat het hele team beter maken, ik ben klaar om te knokken voor mijn plek. Eerst moet ik 100 procent fit worden en dan mijn plek in het team veroveren." Rumoerig afscheid bij Heerenveen

Larsson vertrekt met een smetje bij Heerenveen, waar hij mooie jaren heeft gehad. Maar recent weigerde hij zelfs mee te trainen, om een transfer te forceren. Larsson vertelt zijn kant van het verhaal: "Het is een lang verhaal. Sommige interne afspraken zijn gemaakt en werden niet nageleefd. Maar ik heb dat afgesloten. Het stempel dat ik een lastige jongen ben? Dat gaat vanzelf weg als mensen mij leren kennen."