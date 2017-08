Duurzaam dansend het Rotterdamse studiejaar in

De nieuwe studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam beginnen hun eerste studiejaar swingend op een speciale dansvloer op het Schouwburgplein. Al dansend probeerden ze daar een recordhoeveelheid elektriciteit op te wekken.

De bedoeling was om tijdens dag één van de traditionele Eurekaweek het oude record te verbreken, maar al snel bleek dat dat niet zou lukken.

"Het record staat op 588.500 joules en dat is echt heel veel. Dan moet je continu met heel veel mensen staan spingen en dat lukt hier niet", zegt Vera Batelaan van de Eurekaweekcommissie.

Toch gingen de voetjes enthousiast van de vloer en al de stappen en danspasjes werden door de ‘Sustainable Dancefloor’ omgezet in energie. "Die gebruiken we om de apparatuur van de DJ te laten draaien. Het is voor de studenten een leuke kennismaking met duurzaamheid", besluit Vera.

Dit jaar doen er 3200 studenten mee aan de Eurekaweek. Dat zijn er meer dan ooit en ze komen overal vandaan. "Ik kom van Curaçao," vertelt één van de nieuwkomers. "Ik word hier heel gastvrij ontvangen. Iedereen is echt super aardig. Ik voel me nu al thuis."

Tot donderdag volgen de eerstejaars een druk programma om kennis te maken met hun nieuwe stad.