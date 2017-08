Excelsior heeft verdediger O'Neill binnen

Excelsior heeft zich versterkt met de Amerikaan Shane O'Neill. De centrale verdediger heeft één contract getekend voor één seizoen met een optie voor nog een jaar.

Vorig seizoen stond O'Neill onder contract bij Apollon Limasol uit Cyprus en werd hij uitgeleend aan NAC Breda. Met die club promoveerde hij naar de Eredivisie.

In Breda speelde de verdediger 25 wedstrijden. O'Neill werd geboren in Ierland, maar verhuisde al snel naar Amerika. Daar groeide hij op bij Colorado Rapids, waar hij vijf jaar geleden debuteerde in de MLS.

Woensdag zal de Amerikaan voor het eerste meetrainen bij de Kralingers. Excelsior is verder nog op zoek naar een keeper en een aanvaller.