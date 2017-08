Inbreker Zuid-Beijerland opgepakt

Een man uit Rotterdam is opgepakt na een inbraak in Zuid-Beijerland. De Rotterdammer was gezien in de buurt van een huis aan de Dorpsstraat waar net was ingebroken.

Hij reed in een auto zonder verlichting en kentekenplaten. Toen agenten hem in de gaten kregen reed hij weg. Na een lange achtervolging kon hij in Barendrecht worden opgepakt. Hij heeft vermoedelijk ook te maken met twee andere inbraken in Zuid-Beijerland en in Rotterdam. Hij zit nog vast.