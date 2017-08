Spartaanse hoop terug na komst Mühren en Fischer

Het is slechts één punt, maar het spel van Sparta tegen PEC Zwolle (1-1) levert voor de Rotterdammers perspectief op voor een mooi seizoen. De komst van verdediger Sander Fischer en, met name, Robert Mühren zorgt voor een terugkeer van de Spartaanse hoop, een week na de zeperd tegen VVV-Venlo (3-0).

"Hij weet wel hoe hij een goal moet maken," is oud-Spartaan Nourdin Boukhari vol lof over Mühren. In bovenstaande video kan je ook de mening bekijken van Jules Deelder, Robert Maaskant en Cor Pot.

Commentatoren Arno Vermeulen en Koert Westerman zijn skeptischer over de kansen voor het team van Alex Pastoor op zich opnieuw rechtstreeks veilig te spelen. "Er moet echt nog wat bij, anders wordt het wéér zo'n Sparta-seizoen, van lijden met een lange ij," zegt Westerman.