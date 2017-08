Groot contrast in Schiedam Cricketstad

Schiedam staat als cricketstad op zijn kop. Het geel-zwarte deel viert het kampioenschap van Excelsior'20, terwijl het lichblauwe gedeelte treurt om de degradatie van Hermes DVS.

Excelsior'20 pakte zondag op eigen veld de tweede titel op rij en de elfde in de geschiedenis door aartsrivaal Hermes DVS ruim te verslaan. Hermes kwam niet verder dan 82 runs all out, waarna Excelsior met 8 wickets won (83/2).

Na afloop van de wedstrijd ontstond een bijzonder schouwspel op sportpark Thurlede. De spelers en fans van Excelsior'20 vierden logischerwijs een groot feest, terwijl alles wat Hermes is treurde om degradatie uit de Topklasse. De plek van de lichtblauwen wordt volgend seizoen ingenomen door promovendus Sparta.

Kijk hier naar de reportage over de beladen Schiedamse cricketderby die ook op tv wordt uitgezonden in Sportclub Rijnmond.