Beloften Feyenoord winnen niet bij Excelsior

Een dag na de derby in de eredivisie tussen Excelsior en Feyenoord stonden de tweede elftallen van beide clubs maandag weer tegenover elkaar. Zondag won Feyenoord nog met 1-0 op Woudestein. Maandag eindigde de derby in de beloftencompetitie 2-2.

Jong Feyenoord kwam in de eerste helft in Kralingen op voorsprong door een eigen doelpunt van Mangert. Na rust boog de ploeg van Andre Hoekstra de achterstand om in een 2-1 voorsprong door treffers van Haspolat en Tatli. Bilal Basacikoglu zorgde vlak voor tijd voor de 2-2 eindstand.

Bij Excelsior speelde verdediger Khalid Karami mee. De rechtsback, die vorige week alsnog een contract tekende op Woudestein, werd op de linksbackpositie neergezet.

Bij Jong Feyenoord speelde onder meer Sofyan Amrabat, Jeremiah St Juste, Miquel Nelom, Michiel Kramer en Renato Tapia mee. Tapia werd door trainer Roy Makaay in de verdediging neergezet, terwijl hij normaal gesproken middenvelder is.

Jong Feyenoord verloor vorige week nog van Heracles. Voor Jong Excelsior was het de eerste wedstrijd van het seizoen.