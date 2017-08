Gudde & Gudde openhartig na hun laatste Excelsior-Feyenoord

Excelsior-Feyenoord was de laatste keer dat Eric Gudde en Wouter Gudde tegenover elkaar stonden. Vader Eric verruilt het algemeen directeurschap bij Feyenoord zo goed als zeker voor een baan bij de KNVB. Zijn zoon Wouter is commercieel directeur bij Excelsior en steunt hem volledig. Zoals hij dat ook gedaan heeft in zwaardere tijden.

Drie uur na het laatste fluitsignaal op Kralingen heeft het gezin Gudde afgesproken bij een restaurant in Rhoon. Hoewel de directeuren een drukke baan hebben, zien zij elkaar nog geregeld. In een openhartig gesprek spreken zij over de aanstaande carrièremove van vader Eric als directeur betaald voetbal van de KNVB en de onvoorwaardelijke steun die hij kreeg van zoon Wouter en de rest van zijn gezin in een lastige periode bij Feyenoord. Maar ook spreken zij over de groei van Excelsior onder Wouter, die op 33-jarige leeftijd 'levenservaring mist om bij Feyenoord of Ajax aan de slag te gaan.' En ook wordt er gesproken over de aanstaande vakantie van Eric en zijn rol als oppas-opa.