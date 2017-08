Bokser Roy Korving plaatst zich voor WK in Hamburg

Bokser Roy Korving heeft zich geplaatst voor de wereldkampioenschappen Boksen in Hamburg, die tussen 25 augustus en 2 september worden gehouden. Het zwaargewicht van Rotterdam Boxing is geplaatst door zijn goede resultaat op het EK.

Onlangs behaalde Korving een bronzen medaille op het EK, hetgeen nu voldoende is gebleken voor een WK-ticket. Recent werd hij ook Nederlands kampioen in zijn gewichtsklasse tot 91 kilogram in Rotterdam.

Het WK wordt gehouden in de Sporthalle Hamburg, waar ruim 4500 toeschouwers in kunnen.