Schietklaar vuurwapen gevonden na achtervolging

Foto: politie

Een scooterrijder met een vuurwapen bij zich is op de Vuurplaat in Rotterdam tegen de lamp gelopen omdat hij tijdens het rijden aan het bellen was.

Agenten zagen de Rotterdammer bellen en wilden hem aanhouden. De scooterrijder reed snel weg. Tijdens de achtervolging gooide hij iets weg. Dat bleek later een vuurwapen te zijn. Al snel sprong de verdachte van zijn scooter af en verstopte ze zich onder een wagen. Daar is hij door agenten met getrokken vuurwapen onder vandaan gehaald. Er zat nog een man achterop de scooter. Die is ook aangehouden.