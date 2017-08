Rotterdamse agenten vinden 22.000 euro in auto

Foto: politie

Bij een preventief fouilleeractie afgelopen weekend in de Rotterdamse wijk Bloemhof hebben agenten in een auto ruim 22.000 euro gevonden. Verder lag er ruim twee kilo gedroogde henneptoppen in de auto.

De bestuurder uit Nieuwegein is opgepakt. In een andere auto lag ook hennep en een lege vuurwapenhouder. De drie inzittenden zijn aangehouden. Agenten hebben daarna het huis van een van de inzittenden doorzocht. Daar vonden ze onder meer nog ruim 100 gram zuiver cocaïne, een gestolen telefoon en een gestolen identiteitsbewijs. De preventief fouilleeractie in Bloemhof bracht verder nog drie messen aan het licht. De eigenaren van de messen hebben er afstand van gedaan.