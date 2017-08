Brandje bij Shell Pernis snel geblust

Op het terrein van Shell Pernis heeft maandag korte tijd een kleine oliebrand gewoed. De melding was rond 17.00 uur. Er was volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een hoeveelheid smeerolie op een warme turbine gelekt. Dat leidde tot rookontwikkeling.

De Gezamenlijke Brandweer, een samenwerking tussen de brandweer van meerdere bedrijven en de veiligheidsregio, wist de brand snel onder controle te krijgen.

Het is het zoveelste incident in een paar weken tijd bij Shell Pernis. Drie weken geleden waren er kort na elkaar brand en een chemische lekkage bij Shell Pernis. In Hoogvliet hadden mensen toen ondanks snel ingrijpen van Shell stankoverlast.

Alle fabrieken op het terrein worden sinds halverwege deze maand weer een voor een opgestart. Dat gaat van tijd tot tijd gepaard met fakkelen en herrie. Eind van deze maand moet alles weer normaal draaien bij Shell Pernis.