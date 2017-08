Browne vindt plezier terug bij Excelsior Maassluis

Toen Rashid Browne in februari 2010 op 16-jarige leeftijd een contract tekende bij Sparta, leek een doorbraak op het Kasteel slechts een kwestie van tijd. Het liep anders. Nu, na een moeizaam avontuur in Roemenië, vindt Browne bij Excelsior Maassluis het plezier in het voetbal weer terug.

Te graag willen

Net als teamgenoot Jetro Willems blonk Rashid Browne uit in de jeugdopleiding van Sparta. Maar waar hij anderen zag doorbreken, daar bleef zijn eigen kans uit. Misschien was Browne wel te gedreven, wilde hij te graag zijn debuut maken.

Na een minder seizoen liep hij bij Sparta uit zijn contract. Browne kon op zoek naar een nieuwe club en kwam uit bij Almere City, waar hij twee seizoenen speelde. Zijn eerste seizoen was hij basisspeler, het jaar erna moest hij het vooral doen met invalbeurten.

Roemenië

Het was voor Browne reden om het avontuur aan te gaan: hij vertrok naar in FC Botoșani, een club op het hoogste niveau in Roemenië, die ook in de Europa League uitkwam. De vleugelaanvaller pikte weliswaar zijn wedstrijden mee, maar het werd niet wat hij ervan verwacht of gehoopt wat.

Eerst werd zijn contract te laat verwerkt door de Roemeense bond, daarna volgde blessureleed, kwamen speelminuten veelal in de vorm van invalbeurten en werd Browne overal in het elftal neergezet, maar slechts zelden op zijn favoriete linksbuitenpositie.

Plezier

Toen de coach hem rechtsback wilde zetten, was de maat vol voor Browne. Hij keerde terug naar Nederland. Een club in het betaald voetbal vinden bleek echter lastig. Excelsior Maassluis bracht uitkomst. Het is niet het niveau waar hij in eerste instantie op hoopte, maar in de voorbereiding bleek in elk geval dat hij één belangrijk ding terug had: plezier in het voetbal.