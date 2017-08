Mister Ajax Sjaak Swart zingt Feyenoordlied 'hand in hand kameraden'

Karim El Ahmadi, Eric Botteghin, Jens Toornstra hebben maandagavond respectievelijk de gouden, zilveren en bronzen voetbal gekregen. De prijzenregen voor de Feyenoordspelers leidde er zelfs toe dat mister Ajax, Sjaak Swart, 'hand in hand kameraden' meezong.

Swart werd uitgedaagd door presentator Humberto Tan en zong het lijflied van de Rotterdammers na een lichte aarzeling uit volle borst mee.

De uitreiking vond maandagavond in Hilversum plaats. Het was voor het eerst in de geschiedenis van het evenement dat de drie belangrijkste onderscheidingen naar spelers van een team gingen.

Karim El Ahmadi werd voetballer van het jaar met 201 punten. Eric Botteghin pakte 196,5 punten en ploeggenoot Jens Toornstra 195,5 punten.

[tweet:https://twitter.com/FOXSportsnl/status/899701149753905153 ]

[tweet:https://twitter.com/FOXSportsnl/status/899705042185465856 ]