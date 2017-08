Cyberwerkplaats Rotterdam geopend

Ze zijn jong, superhandig met computers en vaak zonder diploma van school af gegaan. In de Cyberwerkplaats in Rotterdam worden negen talentvolle hackers getraind tot beveiliger tegen digitale criminelen.

"Deze jongeren hebben heel veel potentie, maar krijgen nauwelijks steun vanuit school. Ze lopen vast. Terwijl steun juist is wat ze nodig hebben", zegt de 18-jarige meesterhacker Mischa van Geelen.

''Het schoolsysteem is niet op ze berekend. Ze komen totaal niet tot hun recht".

In een voormalig bankgebouw aan de Schiedamse Vest in Rotterdam leren de jongeren de kneepjes van het vak. Hun hackerskunsten komen daarbij van pas.

Mischa vond bij giganten als Facebook en Google lekken in de beveiliging en wees ze daarop. "Ze waren me dankbaar en beloonden me zelfs met korting, geld of kadobonnen. Dat is leuk."

Mischa en zijn geestverwanten willen binnen de grenzen van de wet blijven. Bij een bedrijf in het systeem treden is niet persé illegaal, maar de informatie manipuleren of verspreiden wel.

De jonge hackers willen hun talenten in de toekomst inzetten om de verdedigingslinie van het overheden en bedrijven te versterken. Daarvoor kunnen ze vanaf nu de kneepjes leren in het centrum van Rotterdam.