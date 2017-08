Brand bij Esso raffinaderij Botlek

Foto: @marcelwout72 Foto: @marcelwout72

Bij de Esso raffinaderij in de Botlek is zojuist brand uitgebroken. Grote dikke rookwolken zijn van een afstand te zien. De brand woedt sinds 21.26 uur in een zogenoemd fornuis. Nadere bijzonderheden ontbreken nog.

De politie kon rond 21.55 uur nog geen informatie geven. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is tot nu toe telefonisch onbereikbaar. 22.10 uur: Meerdere omwonenden twitteren dat het luchtalarm is afgegaan. 22.16 uur: De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldt dat de brandweer met veel wagens naar het terrein gaat om te blussen. ''Het is heel druk op de meldkamer'', aldus een woordvoerder.