LIVEBLOG teruglezen: Brand bij Esso raffinaderij Botlek

Bij de Esso raffinaderij in de Botlek heeft maandagavond brand gewoed. Grote dikke rookwolken waren van een afstand te zien. RTV Rijnmond hield tot middernacht dit liveblog bij.

23.50 uur: Rijnmondveilig laat via twitter weten dat het sein brand meester is gegeven. ''De brand is uit.''



23.45 uur: Er worden metingen in de omgeving uitgevoerd. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hoopt over de resultaten snel uitsluitsel te kunnen geven.

23.40 uur: Rijnmondveilig meldt dat de site Rijnmondveilig.nl weer in de lucht is. De site is nog wel instabiel.

23.19 uur De brand is onder controle, meldt Esso.

23.09 uur: Netbeheerder Stedin meldt dat een stroomstoring bij 75 huishoudens in het Sterrenkwartier in Spijkenisse geen verband heeft met de brand bij Esso.

23.07 uur: De DCMR Milieudienst Rijnmond meldt dat er gewerkt wordt aan een oplossing om Rijnmondveilig.nl weer bereikbaar te maken. Er komen meldingen van verontruste bewoners bij de milieudienst binnen uit Geervliet en Spijkenisse.

22.53 uur: De website Rijnmondveilig.nl, waar omwonenden geïnformeerd zouden moeten worden over incidenten, ligt plat.

22.51 uur: Een woordvoerder van Esso laat telefonisch weten dat de brand bijna uit is. Er was een probleem in een fabriek waar benzinecomponenten in verwerkt worden. De zichtbare vlam is nog de fakkel waarmee de druk van de installatie wordt gehaald.

22.46 uur: Het bedrijf laat zojuist via twitter weten dat er geen gewonden zijn en de schoorsteen niet op instorten staat. "We betreuren dit incident en eveutuele overlast."

22.35 uur: Een woordvoerder van de politie is onderweg naar de Botlek en meldt dat het NL Alert is gestuurd naar mensen in de omgeving.

22.31 uur: Er is een NL Alert verstuurd naar aanleiding van de brand bij Esso. Opgeroepen wordt om Rijnmondveilig.nl en Rijnmond.nl te volgen. "Grote brand bij de Esso Botlekweg Rotterdam. Ramen en deuren sluiten en ventilatie uitzetten. De verwachting is dat verdere escalatie niet plaatsvindt", luidt de melding.

22.28 uur: We blijven proberen om iemand van Esso te spreken over de brand, maar tot nu toe is er niemand bereikbaar.

22.25 uur: De vlammen nemen iets af, laat de veiligheidsregio weten. ''De sirenes gaan uitsluitend af op het fabrieksterrein.'' De DCMR Milieudienst Rijnmond doet metingen in de omgeving.

22.16 uur: De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldt dat de brandweer met veel wagens naar het terrein gaat om te blussen. ''Het is heel druk op de meldkamer'', aldus een woordvoerder.

22.10 uur: Meerdere omwonenden twitteren dat het luchtalarm is afgegaan. Er worden ook veel foto's van de brand gedeeld.

21.50 uur: De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is nog niet bereikbaar voor commentaar. Ook de politie kan nog niets zeggen over de brand.

21.26 uur: De eerste melding van de brand in de Botlek.



MediaTV heeft tijdens de brand een livestream laten zien. Kijk de beelden terug via: