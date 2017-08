Oranje hockeyheren ruim onderuit op EK

De Oranjeheren na afloop van België - Nederland

De heren van het Nederlands hockeyelftal hebben de tweede poulewedstrijd op het Europees Kampioenschap ruim verloren. In het Amsterdamse bos verloor Oranje, met de Rotterdammers Seven van Ass en doelman Pirmin Blaak in de gelederen, met liefst 5-0 van België.

Voor rust stonden de Belgen al met 3-0 voor. Oranje had de beste kansen, maar kreeg de bal niet in het doel. In totaal miste Nederland tien strafcorners. België was daarentegen dodelijk effectief en liep uiteindelijk uit naar 5-0. Voor de mannen van bondscoach Max Caldas betekent deze nederlaag zeker nog geen uitschakeling. Na de 7-1 overwinning in de eerste wedstrijd op Spanje, moet Nederland woensdag winnen van Oostenrijk en dan zijn ze alsnog geplaatst voor de halve finale.