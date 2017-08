Veel rookontwikkeling bij brand Esso Botlek

Bij de raffinaderij van Esso in de Botlek heeft een grote brand gewoed. In de wijde omgeving waren dikke rookwolken te zien.

De brand ontstond in het 'fornuis' van een van de fabrieken, waarin lichte benzinecomponenten verwerkt worden. Er zijn geen gewonden, aldus Esso.

De brand begon rond 21.26 uur en breidde zich snel uit. Er werden veel brandweerwagens naar het terrein gestuurd om de brand te bestrijden. Ook ging het ontruimingsalarm op het fabrieksterrein af.

NL Alert



Een uur later werd een NL Alert verstuurd, waarin omwonenden werden opgeroepen ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Er werd ook een oproep gedaan om Rijnmond.nl en Rijnmondveilig.nl te volgen. Rijnmondveilig.nl was ongeveer een uur uit de lucht door technische problemen. Het liveblog op Rijnmond.nl bleef wel bereikbaar.

Roetdeeltjes

''Door het affakkelen wat het bedrijf als veiligheidsmaatregel heeft gedaan is er behoorlijk wat rookontwikkeling ontstaan en zijn er ook roetdeeltjes in de omgeving gekomen", aldus een woordvoerster van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Tegen het einde van de avond was de brand bij Esso geblust.

Er zijn tijdens de brand metingen verricht in de omgeving, maar wat die hebben opgeleverd was rond 00.30 uur nog niet duidelijk.

Shell Pernis

Het was het zoveelste chemieincident in korte tijd in de Rotterdamse haven. Een paar weken geleden gebeurde er tot twee keer toe iets ernstigs bij Shell Pernis.

Daar was eerst brand en een stroomstoring op het terrein en een paar dagen later een chemielekkage. Ondanks snel ingrijpen van de brandweer, ondervonden mensen in Hoogvliet toen korte tijd stankklachten.

Tweehonderd omwonenden kwamen op een informatiebijeenkomst af. Er was vooral veel kritiek over de gebrekkige communicatie door de hulpdiensten.