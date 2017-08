Brandweer na brand bij Esso: eet voorlopig geen voedsel uit volkstuintjes

Na de grote brand bij Esso in de Botlek adviseert de brandweer mensen in de omgeving om voorlopig geen voedsel te eten uit volkstuintjes. Bij de brand zijn roetdeeltjes vrijgekomen, die eerst door de milieudienst DCMR moeten worden onderzocht.

De brandweer adviseert ook om direct huidcontact met de roetdeeltjes te vermijden. Voor het schoonmaken van spullen die onder het roet zitten, kunnen mensen het best water en zeep gebruiken, staat op de website Rijnmondveilig.nl.

Esso opent dinsdagochtend om 09.00 uur een telefoonnummer voor vragen over de effecten van de brand. Dat nummer is 010 - 4874009.

De brand bij Esso ontstond maandagavond rond 21.30 uur in een van de fabrieken waarin lichte benzinecomponenten verwerkt worden. In de wijde omgeving waren dikke rookwolken te zien. Rond middernacht was de brand geblust.