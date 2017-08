Raadslid Bonte bezorgd over communicatie rond brand bij Esso

Het Rotterdamse gemeenteraadslid Arno Bonte (GroenLinks) maakt zich zorgen over de communicatie rond de grote brand bij Esso.

Omwonenden kregen maandagavond, een uur nadat de brand was uitgebroken, een NL Alert waarin informatie over wat er aan de hand was ontbrak. Die info stond pas in het tweede alert. Ook was de website Rijnmondveilig.nl drie kwartier lang uit de lucht door overbelasting.

"De communicatie moet tip-top zijn", zegt Bonte. "En dat is nu toe twee keer toe fout gegaan." Hij doelt ook op de gebrekkige informatievoorziening rond de brand bij Shell, een paar weken geleden.

De Rotterdamse gemeenteraad debatteert donderdag over de chemiebedrijven in de Botlek. Bonte plaatst vraagtekens bij de veiligheid daarvan. "Je hebt te maken met installaties die meer dan een halve eeuw oud zijn en tegen het einde van hun levensduur aanlopen. De afgelopen jaren is het aantal incidenten toegenomen. En het aantal grote incidenten is ook meer dan in het verleden het geval was."

Volgens Bonte moet er scherper gecontroleerd worden in de Botlek. "Maar", zegt hij, "op de inspectie is de laatste tijd juist flink bezuinigd."