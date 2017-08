Feyenoord - NAC Breda een uur vervroegd

Het aanvangstijdstip van de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen NAC Breda op zaterdag 23 september 2017 is gewijzigd.

Het duel in De Kuip stond om 20.45 uur gepland, maar is een uur vervroegd naar 19.45 uur.

Bij het bekendmaken van het competitieprogramma had de KNVB een voorbehoud genomen omtrent het aanvangstijdstip van Feyenoord – NAC Breda. Indien Ajax op 26 of 27 september geen Champions League zou spelen, wat inmiddels het geval is, zou de wedstrijd naar 19.45 uur worden verplaatst.