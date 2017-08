Rotterdamse Club Vie weer open

De Rotterdamse Club Vie gaat met onmiddellijke ingang weer open. Dat heeft de Rotterdamse bestuursrechter dinsdag in kort geding besloten.

Burgemeester Aboutaleb had Club Vie voor drie maanden gesloten. De reden was een reeks zedendelicten, waarbij bezoekers van de discotheek betrokken zouden zijn. Elf vrouwen werden aangerand of verkracht na een bezoek aan de uitgaansgelegenheid. Een aantal van hen werd mogelijk gedrogeerd in Club Vie.

Volgens de rechter staat niet vast dat de zedendelicten zich in of vanuit de club hebben voorgedaan. De rechter stelt ook vast dat het politieonderzoek naar de zedenzaken nog niet is afgerond en dat er daardoor nog veel onduidelijk is.

Burgemeester

"Dat er op dit moment onvoldoende gegevens over de zedendelicten voorhanden zijn, dient voor risico van de burgemeester te komen. Deze had de afgelopen vier weken kunnen benutten om zijn standpunt dat de zedendelicten direct verband houden met de betreffende zaak nader te onderbouwen", aldus de rechter.

De bestuursrechter wijst er wel op dat de sluiting voor een aantal weken terecht was. In die periode kon onderzoek worden gedaan naar de ernstige misdrijven.

Opgelucht

Eigenaar Tony Carbonaro is blij met de uitspraak. ''De sluiting heeft veel pijn gedaan. We gaan een paar pittige maanden tegemoet.''

Club Vie neemt een paar extra maatregelen om nieuwe incidenten te voorkomen. De leeftijd voor vrouwelijke bezoekers wordt verhoogd naar 21 jaar. Die grens gold al voor mannen. Ook wordt een pasjessysteem ingevoerd.