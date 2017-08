Rockanje zet redders in het zonnetje

Negen mensen zijn maandagavond in het gemeentehuis van Rockanje uitvoerig bedankt voor het redden van een moeder en dochter uit een te water geraakte auto.

Petra Franssen en haar dochter Shannon Aarts reden op 25 juli op de Polderweg in Westvoorne. Ze raakten van de weg, slipten en kwamen ondersteboven in de sloot terecht. Shannon kon zelf uit de auto komen, maar haar moeder dacht dat het afgelopen was. "Ik wist dat ik nog een hap lucht moest hebben, maar ik kreeg alleen maar water binnen."

De redders van het tweetal handelden zonder aarzelen. "Ik zag een auto in het water liggen met een meisje ernaast. Die gilde en gilde dat haar moeder er nog in zat."

Met vereende krachten werd de auto half opgetild en werd Petra eruit gehaald. Die had op dat moment geen hartslag meer. "We dachten echt: dit is voorbij", zegt een van de redders. Gelukkig waren de hulpdiensten snel ter plaatse en kon Petra gereanimeerd worden. "Als jullie niet zo snel hadden gehandeld, had ik nu geen moeder meer gehad", snikt Shannon.

De redders krijgen van de burgemeester een mooie bos bloemen en een vvv-bon. Ze voelen zich geen helden. "Zoiets doe je gewoon, dat is normaal."