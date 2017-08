Veenhoven tekent eerste profcontract bij Sparta

Mark Veenhoven heeft een tweejarig contract getekend bij Sparta. De 19-jarige middenvelder is een product uit de eigen jeugdopleiding en zat sinds de voorbereiding bij de selectie van trainer Alex Pastoor.

‘Mark heeft zich het afgelopen jaar goed ontwikkeld in de O19, daarom maakte hij in de loop van het vorige seizoen al de stap naar Jong Sparta’, zegt Pastoor op de website van Sparta. ‘In de voorbereiding op dit seizoen deed hij geregeld met het eerste mee en gaf hij de indruk op termijn dit niveau aan te kunnen en die kans willen wij hem geven.’

Veenhoven speelde in de voorbereiding mee tegen Cambuur. In Friesland was hij de matchwinner in de met 1-0 gewonnen oefenwedstrijd. Dit seizoen zal Veenhoven ook zijn opwachting maken in Jong Sparta, dat uitkomt in de Tweede Divisie.