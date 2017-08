Postcode 4142, Leerdam

Vlijt. Daar begint de ochtend mee in het nog uitgestorven centrum van Leerdam. Om half 7 staat Maria al de ramen te zemen van de plaatselijke vishandel. Na wat tips over de juiste samenstelling van het emmertje sop, wordt de eerste opdracht van het Postcode Parcours ingekopt; met een royaal gebaar krijgt verslaggever Suzanne Mulder een heerlijke kop koffie.

Met warme buik en vol goede moed trekt Suzanne verder door Leerdam. Op zoek naar een mooi verhaal.

Deze stad heeft zo haar eigen ochtendritueel. In de winkelstraten staan vrachtwagens om winkels te bevoorraden, honden mogen even snel plassen voordat de baas naar het werk gaat maar verder is het 's morgens vroeg vooral stil in de glasstad.

Daarom Dirk Groenenberg uit bed gebeld. Zijn 06-nummer staat op één van de gesloten hekken die Leerdam rijk is. Dirk vertelt over de meervallen die de rivier de Linge leegroven, de verhuur van sloepjes aan vissers en recreanten en de Leerdamse Glasdagen die eraan zitten te komen in september.

De opmerking van Dirk dat zijn vader 49 jaar bij de Glasfabriek heeft gewerkt, brengt Suzanne bij het Internationaal Glasmuseum aan de Lingedijk. Een statig pand waarvan Sophia van Beuzekom de geschiedenis toelicht. Uit de huidige expositie, "Cities of glass" krijgen we een herinnering mee; een mondgeblazen roze vaasje van Bernard Heesen.

Alles was nog heel toen Suzanne het glasmuseum verliet. In de studio in Rotterdam werd opgelucht adem gehaald.