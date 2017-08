Onderzoeksraad voor Veilligheid doet verkennend onderzoek bij Esso

De raffinaderij in de Botlek

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is dinsdag op het terrein van Esso in de Botlek voor een verkennend onderzoek. Aanleiding is de brand van maandagavond.

Door de brand, die gepaard ging met veel rook, zijn roetdeeltjes neergekomen op Voorne-Putten. Op basis van het verkennend onderzoek bepaalt de onderzoeksraad of er een groter onderzoek komt. De raad kijkt ook naar de communicatie over de brand. Daarbij ging maandagavond het een en ander mis. De website Rijnmondveilig.nl was drie kwartier off line door overbelasting en het eerste NL Alert aan onwonenden bevatte geen informatie.