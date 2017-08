Koperdieven leggen treinverkeer plat

Tussen Barendrecht en Rotterdam hebben in de nacht van maandag op dinsdag een tijdje geen treinen gereden. Dat kwam doordat koperdieven toesloegen bij de Barendrechtse tunnel.

Volgens een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail is er veertig à vijftig meter koper gestolen. "Het spul is heel netjes afgeknipt. Waarschijnlijk zijn er professionals aan het werk geweest. Wat ze alleen niet weten is dat er allemaal camera's hangen. We gaan die koperdieven dus het vuur aan de schenen leggen."

De problemen met het treinverkeer waren voor de ochtendspits weer opgelost.