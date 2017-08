Nijhuis voor het eerst terug in De Kuip na 'doellijntechnologie' goal

De derde competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen van Feyenoord staat komende zondag onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis. Om 12.30 uur is Willem II de tegenstander in De Kuip.

De laatste keer dat Nijhuis een thuiswedstrijd van Feyenoord floot was op 26 februari 2017, toen Feyenoord met 2-1 won van PSV. De 2-1 kende de scheidsrechter toe nadat hij via de toen aanwezige doellijntechnologie doorkreeg dat PSV-doelman Jeroen Zoet de bal over de lijn had laten gaan.

Nijhuis wordt zondag geassisteerd door de heren Polman en De Nas.

Het uitduel van Sparta bij promovendus NAC Breda wordt vrijdagavond gefloten door scheidsrechter Dennis Higler. De leidsman bij Heracles Almelo - Excelsior is Martin van den Kerkhof.