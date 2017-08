Kapotte trein blokkeert HSL-traject Rotterdam-Breda

Archieffoto (Thijs Kern)

Bij de Olympiaweg in Rotterdam-Zuid is een trein gestrand. Daardoor is de HSL-lijn voor treinen richting Breda gestremd.

De passagiers van de trein zijn na een half uur uit de wagons gehaald en hebben water gekregen. Ze kunnen verder reizen met een bus. Hoe lang de problemen nog gaan duren is niet bekend.