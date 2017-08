Begin schooljaar op De Pijler: leraren op de catwalk

De meeste scholen in de regio Rijnmond zijn weer begonnen aan een nieuw schooljaar. Op de Rotterdamse openbare basisschool De Pijler wordt het nieuwe jaar traditiegetrouw ingeluid met een heuse modeshow.

De leraren worden voorgesteld als zij op een catwalk langs de leerlingen op het schoolplein lopen. De docenten zijn verkleed en hebben voorwerpen bij zich die verwijzen naar het leerjaar. Leerlingen juichen en maken foto's alsof de docenten beroemdheden zijn.

Voor groep 8 breekt er een spannende tijd aan. Juffrouw Kelly komt de catwalk op met een rugzak. Een verwijzing naar de kampweek in oktober. De leerlingen zijn enthousiast. Ook de eindmusical is iets om naar uit te kijken. Het enthousiasme wordt snel minder als er over huiswerk wordt gesproken. Tja...