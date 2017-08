Kastanjebomen aangevreten door mineermot

Hartje zomer, maar op de Bentincklaan in Rotterdam lijkt het wel herfst. De bladeren van de kastanjebomen zijn bruin omdat ze worden aangevreten door de kastanjemineermot.

"Het is een probleem dat we overal in Rotterdam tegenkomen", zegt Ronald Loch, bomendeskundige van de gemeente Rotterdam. "De kastanjemineermot vreet zich door de bladeren van de kastanje heen. Die worden daardoor vroegtijdig bruin en vallen eraf."

De bomen gaan niet dood door de mineermot. Wel verslechtert hun conditie.

Na lange tijd

De mineermot kwam lange tijd niet in Nederland voor. Maar sinds een paar jaar heeft hij de Rotterdamse kastanjes weten te vinden. En er is geen kruid tegen gewassen. "We werken bij de gemeente niet met chemische bestrijdingsmiddelen. Een eerdere proef met feromoonvalletjes is mislukt. Het enige wat een beetje helpt, is de bladeren opruimen."

Daarom heeft de mineermot het vooral naar zijn zin in de buurt van plantsoenen. "Daar vestigen de coconnetjes zich in de aarde, waar ze in alle rust tot ontpopping kunnen komen."

Een geluk bij een ongeluk: de kastanjemineermot volgt een eenzijdig dieet. "Hij vreet alleen kastanjebomen aan", zegt Ronald Loch. "We hebben hem nooit op andere bomen of planten aangetroffen."