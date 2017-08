'Beklemmend om in Skaeve Huse te wonen'

Twee maanden geleden werden de Skaeve Huse geopend. Een buurtje van elf woningen in Overschie, speciaal bedoeld voor overlastgevende Rotterdammers. "Het is beklemmend om hier te wonen", zegt de 50-jarige Youri.

De Skaeve Huse, ook wel asowoningen genoemd, hebben een oppervlakte van 36 vierkante meter. Ze omvatten een woonkamer met keukentje en een slaapkamer. Daarnaast een badkamer met douche en toilet.

Op het terrein staat ook een kantoor, waarin dag en nacht een beheerder toezicht houdt. Op dit moment - eind augustus - zijn vier van de huisjes bewoond, de rest volgt binnenkort.

Aanvankelijk was de omgeving in Rotterdam-Overschie fel tegen de komst van de elf woningen, omdat er vrees voor overlast bestond. Later, tijdens de opening eind juni, lieten veel mensen weten dat hun nieuwe buren toch ook wel een tweede (of laatste) kans verdienden.

'Ik stond bekend als aso nummer 2'

Een van die bewoners is Youri. "Ik kom uit Zevenkamp. Daar stond ik bekend als aso nummer 2. En aso nummer 1 woont hier nu ook. Ik had wel eens ruzie met de buren en dan werden er deuren ingetrapt. Ik werd als schuldige aangewezen en zo ben ik hier terechtgekomen." Zijn hondje loopt voortdurend kwispelend en blaffend mee tijdens het gesprek. "Hij is blij met gezelschap."

Youri noemt de sfeer op het terrein van de Skaeve Huse 'beklemmend'. Het terrein is vrij toegankelijk: "Maar alles wordt genoteerd", zegt hij. "Hoe laat je het terrein verlaat en hoe laat je terug komt. Dat loopt moeizaam. Sommige beheerders weten niet precies hoe ze dat aan moeten pakken. Maar toch ben ik blij met dit huisje, een eigen kamer en eigen stukje grond."

Volgens Youri trekken de Skaeve Huse veel bekijks. "Veel wandelaars en auto's die voorbij komen rijden. Ze willen weten: hoe aso is 't nou." Op die vraag geeft hij zelf het antwoord. Op een aso-schaal van 1 tot 10 geeft Youri de Skaeve Huse een 5. "Maar ik ben natuurlijk wel wat gewend."