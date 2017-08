Verpleegster Geralda uit Leerdam gaat viral met 'Beste meneer Rutte'

Een bericht op Facebook van de Leerdamse verpleegster Geralda den Ouden over de zorg die 'kapot bezuinigd wordt', gaat viral. Het bericht was dinsdagmiddag meer dan 25.000 keer gedeeld.

Bijna twee weken geleden schreef de 37-jarige Geralda op Facebook een open brief aan premier Rutte. Ze was toen net terug van vakantie.

Geralda schrijft dat haar vakantie 'wat kort' was: "Maar ja we mogen en kunnen niet tegelijk op vakantie, maar moeten apart, maar ook weer niet te lang. We hebben namelijk geen personeel wat onze uren op kan vangen als we met vakantie zijn."

Dit is zoals het er nu voor staat in de zorg, meneer Rutte. Bedankt hiervoor! Verpleegster Geralda

Volgens Geralda is de politiek al jaren bezig om de zorg kapot te bezuinigen.

Ze zegt tegen Rutte: "De aankomende jaren krijgen we een schreeuwend tekort aan personeel in de zorg. U weet dat, want u heeft dit mogelijk gemaakt met uw kornuiten. Jammer dat u niet heeft nagedacht over de gevolgen."

Iets verderop vervolgt ze in haar online brief: "De mensen die onze hulp nodig hebben worden in de toekomst aan hun lot overgelaten. En dit gaat alleen maar erger worden. Dit is zoals het er nu voor staat, meneer Rutte. Bedankt hiervoor!"

Online bijval

Het bericht van Geralda is een kleine twee weken nadat ze het had gepost meer dan 25.000 keer gedeeld. Ook heeft ze duizenden likes gekregen.

Veel mensen die ook in de zorg werken, herkennen zich in het verhaal. Een aantal reacties:

"Wij hebben er helaas ook mee te maken", zegt Davinia de Rooij.

Volgens Flora Verschoor is het 'hartverscheurend'. Carmen Kruisbeek schrijft: "Zo waar en je hebt zo gelijk...helaas."

Rutte reageert

Premier Rutte heeft bij RTL Nieuws iets gezegd over de brief van de Leerdamse: "Ik reageer er nog niet in het openbaar op. Het personeelstekort in de zorg is vreselijk en de zorg is een heel belangrijk onderwerp. Het huidige kabinet heeft aangekondigd extra geld naar de zorg te doen", zegt Rutte.

De premier kon alleen niet zeggen om welke bedragen dat exact gaat en hoe dat wordt ingevuld.

Ook geeft Rutte aan regelmatig werkbezoeken te hebben gebracht aan zorginstellingen: "Maar nu is het vooral alle hens aan dek om de formatie van een nieuw kabinet rond te krijgen."