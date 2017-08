260 kilo hennep in Schiedamse woning

Foto: politie

In een huis in de Schiedamse wijk Nieuwland is dinsdag ruim 260 kilo hennep gevonden. De politie vond de hennep na een anonieme tip.

Agenten gingen in het huis kijken en zagen in de huiskamer een enorme lading boodschappentassen staan. Ze waren gevuld met zilveren zakken vol hennep. De politie heeft nog niemand opgepakt voor de hennepvondst. In het huis was tijdens de inval niemand aanwezig.